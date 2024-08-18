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عربي-دولي

متحديا القضاء.. ماسك يوقف عمليات "أكس" في البرازيل

Lebanon 24
18-08-2024 | 16:17
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أعلن إيلون ماسك أن منصة "أكس" ستغلق عملياتها في البرازيل، بينما ستبقى الخدمة متاحة في البلاد، وفقاً لبيانات نُشرت يوم أمس السبت على منصة التواصل الاجتماعي.

ويُعَد هذا الإعلان أحدث خطوة في المواجهة بين أغنى رجل في العالم والقاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس، الذي يقود جهود مكافحة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
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وأمرت أعلى محكمة في البرازيل بتعليق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المستخدمين البارزين، وأجبرت على إزالة المنشورات، وحذرت من أنها ستغلق مؤقتاً المنصات بأكملها.

وهدد ماسك بعدم احترام أوامر المحكمة، ما دفعها لفتح تحقيق ضده. (البيان)

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