الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

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قالت القيادة المركزية الأميركية الأحد إن قواتها دمرت بنجاح طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها في اليمن.وقالت "سنتكوم" في بيان نشر الأحد عبر أكس: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية زورق مسيَّرا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر".وأضافت "تم تحديد أن الزورق المُسيَّر شكّل تهديدا واضحا وحتميا للقوات الأميركية وقوات التجالف والسفن التجارية بالمنطقة".