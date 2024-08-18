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عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

Lebanon 24
18-08-2024 | 16:42
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قالت القيادة المركزية الأميركية الأحد إن قواتها دمرت بنجاح طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها في اليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان نشر الأحد عبر أكس: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية زورق مسيَّرا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر".
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وأضافت "تم تحديد أن الزورق المُسيَّر شكّل تهديدا واضحا وحتميا للقوات الأميركية وقوات التجالف والسفن التجارية بالمنطقة". 
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