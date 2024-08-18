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عربي-دولي

فانس يشكك: استطلاعات الرأي الأخيرة مزيفة

Lebanon 24
18-08-2024 | 17:01
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رفض المرشح لمنصب نائب الرئيس الجمهوري السيناتور جيه دي فانس استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس على الرئيس السابق ترامب، مدعيًا أن "وسائل الإعلام تستخدم استطلاعات الرأي المزيفة" لإيذاء الجمهوريين.
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وقال فانس في مقابلة على برنامج "فوكس نيوز صنداي" إن "إيه بي سي/واشنطن بوست كانت جهة استطلاع رأي غير دقيقة إلى حد كبير في صيف عام 2020"، مضيفًا أنه يشعر "بثقة شديدة" في أن الحملة ستكون "في المكان المناسب بحلول تشرين الثاني".

وتابع: "ما رأيته باستمرار في عامي 2016 و2020 هو أن وسائل الإعلام تستخدم استطلاعات رأي مزيفة لخفض نسبة الإقبال الجمهوري وخلق الخلاف والصراع مع الناخبين الجمهوريين".

ووصف فانس التفوق المبكر لهاريس بأنه "ارتفاع السكر"، بحجة أن بيانات الحملة الداخلية تظهر أنها "استقرت".

وأضاف: "حملة ترامب في وضع جيد للغاية، سنفوز بهذا السباق؛ علينا فقط أن نركض حتى خط النهاية". (العربية)
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