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بايدن: وقف إطلاق النار في قطاع غزّة ما زال ممكناً

Lebanon 24
18-08-2024 | 18:47
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يزال ممكناً".

ويأتي حديث بايدن على الرغم من تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس الاتهام بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق في مستهل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.
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وقال بايدن للصحافة بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد إن المحادثات ما تزال جارية و"نحن لن نستسلم".
وأضاف: "التوصل إلى اتفاق ما يزال ممكناً".
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