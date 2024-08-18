غالانت: هناك خطر متزايد من التصعيد العسكري

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طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مداولات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بمشاركة مجلس الوزراء بكامل هيئته، وليس في مجلس الحرب الحالي.ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن غالانت قوله إن "المداولات حول الصفقة لها أهمية وطنية واسعة، وتتجاوز حتى مسألة شروط عودة الرهائن، وتمتد إلى احتمال الانزلاق إلى حرب إقليمية".وأضاف: "إسرائيل تقف على مفترق طرق استراتيجي، وفي حال لم يكن هناك اتفاق، فهناك خطر متزايد من التصعيد العسكري، مما يؤدي في النهاية إلى حرب إقليمية لا يمكن وقفها، تشمل حزب الله وإيران".وتابع: "وبالتالي فإن السلطة على كيفية سير المفاوضات يجب أن تقع على عاتق مجلس الوزراء بكامل هيئته". (سكاي نيوز)