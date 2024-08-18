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عربي-دولي

بسبب الحرائق.. إجلاء العشرات من سكان بلدة فرنسية

Lebanon 24
18-08-2024 | 23:17
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أُجلي عشرات من سكان بلدة فرونتينيان في جنوب غرب فرنسا الأحد، مع اشتعال حرائق في غابة صنوبر قريبة.
وقالت سلطات الأمن المدني المحلية على منصة إكس إنه تم نشر ما مجموعه 600 إطفائي و11 قاذفة مياه ومروحيتين لاحتواء الحريق.
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واندلع الحريق الذي دمر 300 هكتار من الأراضي، بالقرب من الطريق السريع "إيه-9" من مونبلييه إلى الحدود الإسبانية، لكنه يتحرك إلى الداخل باتجاه جبال غارديول.
وأطلقت فرونتينيان -وهي بلدة تقطنها 24 ألف نسمة في جنوب غرب مونبلييه- خطة الطوارئ المحلية في حوالي الساعة السادسة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي.
وقال مسؤول في بلدية فرونتينيان إن عمليات الإخلاء استمرت الأحد، لأن عشرات المنازل كانت معرضة للخطر.
وقالت البلدية إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يجري إيواؤهم في قاعة رياضية. (الجزيرة)
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