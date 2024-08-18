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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي: لن نسمح للرئيس الفلسطيني بالتوجه إلى غزة

Lebanon 24
18-08-2024 | 23:30
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب لن تسمح بتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من القيادات في السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى قطاع غزة.
وأعلنت القيادة الفلسطينية الأحد عن بدء ترتيبات وتنسيق دولي للتحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني قطاع غزة.
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن إسرائيل ليست على علم بطلب عباس الذهاب إلى غزة، لكن الرئاسة الفلسطينية قالت أنها ستبلغ اسرائيل بذلك.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هدف الزيارة هو "من أجل أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية". (روسيا اليوم)

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