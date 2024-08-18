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حماس تثمن حظر تصدير الفحم الكولومبي لإسرائيل

Lebanon 24
18-08-2024 | 23:45
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ثمنت حركة حماس، الأحد، تصريحات رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، بشأن وقف بلاده تصدير الفحم لإسرائيل والتي تستخدمه بحسب قوله "لصناعة قنابل لقتل أطفال غزة".
وفي بيان نشر عبر منصة "تلغرام"، قالت الحركة: "نعبر عن تقديرنا لموقف جمهورية كولومبيا الشّجاع في إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، تنديداً بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضدَّ شعبنا في قطاع غزة".
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ودعت حماس، كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل، والعمل بكل الوسائل إلى مقاطعته، وعزلها، وفرض عقوبات عليها، ومحاكمة قادته "كمجرمي حرب" في المحاكم الدولية.
والأحد، علق رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، على إصدار بلاده مرسومًا يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل، بالقول إن الأخيرة "تصنع به القنابل لتقتل أطفال غزة".
(الأناضول)

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