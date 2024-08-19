كوريا الجنوبية: يجب أن نعزز استعدادنا للاستجابة لاستفزازات المنطقة الرمادية لكوريا الشمالية



وقال يون خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" لهذا العام ستركز على دمج قدرات الحليفين في ظل سيناريوهات أزمات متنوعة لردع التهديدات العسكرية المتصاعدة لكوريا الشمالية والحرب النفسية والهجمات الإلكترونية".

Advertisement وأضاف: "يجب أن نعزز استعدادنا للاستجابة لاستفزازات المنطقة الرمادية لكوريا الشمالية، مثل نشر المعلومات الكاذبة والأخبار المزيفة والهجمات الإلكترونية". دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول مع بدء سيئول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة إلى "تعزيز الجاهزية ضد استفزازات كوريا الشمالية بالمنطقة الرمادية" الفاصلة بين الكوريتين.وقال يون خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" لهذا العام ستركز على دمج قدرات الحليفين في ظل سيناريوهات أزمات متنوعة لردع التهديدات العسكرية المتصاعدة لكوريا الشمالية والحرب النفسية والهجمات الإلكترونية".وأضاف: "يجب أن نعزز استعدادنا للاستجابة لاستفزازات المنطقة الرمادية لكوريا الشمالية، مثل نشر المعلومات الكاذبة والأخبار المزيفة والهجمات الإلكترونية".

وأشار إلى أن "القوى المناهضة للدولة المهددة للديمقراطية الحرة تعمل سرا في أماكن مختلفة".

وحذر يون من أن "الشمال قد يسعى إلى خلق عدم استقرار اجتماعي من خلال العنف والدعاية والتحريض في المراحل الأولى من الصراع".

وأردف: "يجب أن نسعى بنشاط من أجل إيجاد طرق لمنع الانقسام وزيادة عزم المواطنين على المقاومة للحفاظ على الأمن الوطني ورفع استعدادنا للحرب". (روسيا اليوم)