في اول تصريح له من اسرائيل.. بلينكن: هذه الفرصة الاخيرة

حث الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل وحماس على عدم إخراج الجهود من أجل هدنة في قطاع غزة "عن السكة".



وقال بلينكن: "ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة" لإعادة الرهائن. وأضاف: المحادثات بشأن غزة هي "ربما آخر" فرصة للتوصل إلى هدنة.

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