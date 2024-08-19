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عربي-دولي

في اول تصريح له من اسرائيل.. بلينكن: هذه الفرصة الاخيرة

Lebanon 24
19-08-2024 | 01:22
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حث الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل وحماس على عدم إخراج الجهود من أجل هدنة في قطاع غزة "عن السكة".

وقال بلينكن: "ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة" لإعادة الرهائن. وأضاف: المحادثات بشأن غزة هي "ربما آخر" فرصة للتوصل إلى هدنة.
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