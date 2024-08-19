كوريا الجنوبية وأميركا تبدأن تدريبات عسكرية سنوية

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية صيفية سنوية، اليوم، سعيا لتعزيز استعدادهما المشترك للدفاع عن النفس ضد أسلحة كوريا الشمالية وتهديداتها الإلكترونية.وتأتي تدريبات "درع الحرية أولتشي"، المقرر أن تنتهي في 29 آب، في الوقت الذي تسارع فيه كوريا الشمالية إلى تطوير برامجها النووية والصاروخية وتحاول إطلاق أقمار صناعية استطلاعية.وقال جيشا البلدين إن التدريبات ستعكس "تهديدات واقعية" في جميع المجالات، بما في ذلك تهديدات صواريخ كوريا الشمالية وكذلك التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) والهجمات الإلكترونية وغيرها من الدروس المستفادة من الحوادث الأخيرة.وقال مسؤولون إن كوريا الجنوبية ستنفذ بشكل منفصل تدريبات أولتشي للدفاع المدني بقيادة الحكومة في وقت واحد، في ظل سيناريو هجوم نووي من قبل الشمال.ودعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى الاستعداد التام ضد كوريا الشمالية، واصفا إياها بأنها "الدولة الأكثر تهورا وعدم عقلانية في العالم".وأضاف خلال اجتماع للحكومة "كما رأينا في أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط، فإن الحرب يمكن أن تندلع في أي وقت".وقال يون إن نحو 19 ألف جندي من كوريا الجنوبية سيشاركون في المناورات، على غرار العام الماضي، مع إجراء 48 جولة من التدريبات الميدانية المشتركة، بما في ذلك المناورات الميدانية وإطلاق النيران الحية والتدريبات البرمائية.(العربية)