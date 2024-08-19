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عربي-دولي

بريطانيا تطالب بتسليم أنواعا من السكاكين الحادة مستوحاة من أفلام الزومبي

Lebanon 24
19-08-2024 | 02:00
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دعت سلطات بريطانيا مواطنيها لتسليم جمع أنواع السكاكين الهجومية والخطرة التي بحوزتهم بدءا من 26 أب في مهلة شهر واحد قبل سريان قانون يجرّم حيازتها في البلاد.
أعلنت السلطات المحلية في بريطانيا إلى البدء في تسليم أنواع السكاكين التي يحتمل أن تكون خطرة إلى مراكز الشرطة وذلك في إطار برنامج على مستوى البلاد مدته شهر، وبعد تلك المهلة يمكن للسلطات توقيف الحائزين على هذه الأسلحة.
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وكتبت صحيفة "ديلي ميل" أن هذا البرنامج الوطني يبدأ في 26 أب الجاري وينتهي يوم 23 أيلول المقبل في جميع أنحاء إنجلترا وويلز على مدار 4 أسابيع وبعدها ستكون عقوبة السجن في مواجهة المخالفين.
يشار إلى أنه في صيف 2023، حظرت سلطات بريطانيا أنواعا خطيرة من الأسلحة البيضاء، بما في ذلك المناجل والسكاكين المستوحاة من أفلام الزومبي، بسبب تصاعد العنف في البلاد.
وذكرت صحيفة "الغارديان" في وقت سابق أن الجرائم باستخدام السكاكين زادت في البلاد بنسبة 34% خلال العقد الماضي لتصل إلى 45 ألف حالة.
دعت سلطات بريطانيا مواطنيها لتسليم جمع أنواع السكاكين الهجومية والخطرة التي بحوزتهم بدءا من 26 أب في مهلة شهر واحد قبل سريان قانون يجرّم حيازتها في البلاد.
أعلنت السلطات المحلية في بريطانيا إلى البدء في تسليم أنواع السكاكين التي يحتمل أن تكون خطرة إلى مراكز الشرطة وذلك في إطار برنامج على مستوى البلاد مدته شهر، وبعد تلك المهلة يمكن للسلطات توقيف الحائزين على هذه الأسلحة. (روسيا اليوم)


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