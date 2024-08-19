روسيا تسقط 4 طائرات مسيرة أوكرانية

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أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود جنوبي غربي روسيا.وأحبط الجيش الروسي أمس، محاولة قوات كييف التقدم نحو جنوب شرق بلدة سوجا في مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا، كما طرد القوات الأوكرانية من قرى مجاورة وكبدها خسائر كبيرة.وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا. (روسيا اليوم)