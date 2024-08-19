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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الفلبين

Lebanon 24
19-08-2024 | 02:40
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقوع هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية للفلبين.
وقال المركز في بيان أنه تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 03:39 بالتوقيت العالمي المتفق عليه على بعد 120 كم شرقي مدينة ليغابسي التي يقطنها نحو 180 ألف شخص.
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ولا يوجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أور أضرار جراء الهزات. (روسيا اليوم)
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