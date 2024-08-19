رئيس الوزراء الهندي سيزور أوكرانيا

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أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيزور أوكرانيا، وذلك بعد أسابيع من تنديد كييف به لمعانقته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى روسيا، الحليف التقليدي للهند، بحسب وكالة "فرانس برس".ولم تحدد الوزارة موعدا لـ"الزيارة إلى بولندا وأوكرانيا" لكن وسائل إعلام هندية أوردت أنها قد تجري لاحقا هذا الأسبوع.