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الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة

Lebanon 24
19-08-2024 | 03:05
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، أن بلاده مستعدة لبناء 3 مستشفيات في غزة، حال إعادة فتح الحدود البرية بين مصر والقطاع.
وقال تبون: "لو فتحوا لنا الحدود بين مصر وغزة، لدينا ما نقوم به.. والجيش جاهز بمجرد ما يتم فتح الحدود (معبر رفح)، سنقوم ببناء 3 مستشفيات في ظرف 20 يوما".
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ويقصد تبون، المستشفيات الميدانية التي يقوم ببنائها الجيش الجزائري.
وسبق للرئيس تبون ان استفسر قيادة الجيش، لدى افتتاحه معرض الجزائر الدولي في يونيو/حزيران الماضي، عن القدرات التصنيعية لهذا النوع من المشافي، وإمكانية إرسالها إلى غزة عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك.
وقال تبون، أمام أنصاره إنه مستعد كذلك "لإرسال المئات من الأطباء إلى غزة.. ونساعد في إعادة بناء ما دمره الصهاينة".
وفي السياق، أكد الرئيس الجزائري أن ما تشهده غزة "ليست حربا حضارية وإنما مجازر يرتكبها الاحتلال الصهيوني".
وأضاف بأنهم يريدون حل القضية الفلسطينية عن طريق "تصفية الفلسطينيين وهذا ما لن نقبل به".
(الأناضول)
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