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عربي-دولي

أنباء عن محاولة اغتيال فلسطيني.. الشرطة التركية تتحرى حيثيات هجوم بمسدس كاتم للصوت في إسطنبول

Lebanon 24
19-08-2024 | 03:01
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أظهر فيديو وصول الشرطة التركية لمكان وقع فيه هجوم مسلح بمنطقة كاغيت هانة في إسطنبول، حيث أطلق مسلح النار من مسدس كاتم للصوت على سيارة، فيما أفادت الأنباء بمقتل فلسطيني.


وتحدثت أنباء عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في الحادثة التي وقعت في منطقة كاغت هانة وسط اسطنبول مساء الأحد حيث هرعت إلى المكان سيارات الشرطة والإسعاف".
 
وأظهرت صورة تم تداولها السلاح الذي استخدم في إطلاق النار حيث ألقاه المهاجم أرضا وفر من المكان.
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من جهتها، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بمقتل شاب إسرائيلي في تركيا على خلفية صراع بين مجرمين (صراع بين عصابات مافيا).

وقد يكون الضحية فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية.

ولم يصدر بيان رسمي من الجهات الرسمية التركية حتى الآن حول الحادثة وتفاصيلها. (روسيا اليوم)
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