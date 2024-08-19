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عربي-دولي

لابيد لنتنياهو: لقد تخليتم عن المختطفين ومن واجبكم إعادتهم

Lebanon 24
19-08-2024 | 03:20
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وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نداء لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن مفاوضات غزة قد تكون آخر فرصة للتوصل إلى الهدنة.
وكتب لابيد في منشور عبر منصة "إكس": "هذا الصباح أيضا قلبي مع أهالي المختطفين، يوم آخر من الترقب".
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وأضاف: "عندما يقول وزير الخارجية الأميركي هذا الصباح: "ربما تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق"، فهذه نداء لنتنياهو: لا تفوت هذه الفرصة، لقد تخليت عنها، ومن واجبك إعادتها. إذا لم يعودوا فلن نتمكن من الشفاء". (روسيا اليوم)


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