بريطانيا تمنع أوكرانيا من استخدام صاروخها المدمر داخل روسيا.. اليكم السبب

اكد مسؤول بريطاني أن "حظر استخدام أوكرانيا لصواريخ ستورم شادو داخل روسيا سيظل قائما"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "التلغراف" البريطانية.



كما نقلت عن مسؤول أميركي قوله إنه "تم نقل 90% من المقاتلات الروسية بعيدا عن مدى صواريخ ستورم شادو"، مشيرا الى أـن بلاده لم تتلق طلبا للسماح لأوكرانيا باستهداف روسيا بصواريخ ستورم شادو.

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وفي السياق، يتعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لضغوط جديدة لرفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لصواريخ ستورم شادو بعد أن قال فولوديمير زيلينسكي إن الدعم البريطاني "يتباطأ".



واشتكى الرئيس الأوكراني من أن المساعدات البريطانية لكييف بدأت تتضاءل مع استمرار قواته في توغلها غير المسبوق في الأراضي الروسية في منطقة كورسك.



وقال زيلينسكي: "لسوء الحظ ، تباطأ الوضع مؤخرا" ، في إشارة إلى المساعدة العسكرية البريطانية.



أيد السير كير حظرا من حزب المحافظين على استخدام "Storm Shadows" بريطاني الصنع لضرب أهداف في عمق روسيا ، وسط مخاوف من أنه قد يؤدي إلى تصعيد مع موسكو المسلحة نوويا.



"سنناقش كيفية إصلاح هذا لأن القدرات بعيدة المدى حيوية بالنسبة لنا. العالم كله يرى مدى فعالية الأوكرانيين - كيف تدافع أمتنا بأكملها عن استقلالها "، قال السيد زيلينسكي.

مسيرات بريطانية في كورسك

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة بريطانية خلال الهجوم على مقاطعة كورسك، وفقا لما نقلته صحيفة "صنداي تايمز" الإنجليزية.



وبحسب وكالة "تاس" الروسية، لا تقتصر إجراءات الحكومة البريطانية على توريد الأسلحة، وإنما على المشاركة الفعالة أيضا.في وقت سابق ، ذكرت سكاي نيوز أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم أيضا في مقاطعة كورسك دبابات تشالنجر 2" التي قدمتها لندن.



كما أشارت صحيفة "صنداي تايمز"، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سرب عمدا معلومات حول استخدام الأسلحة البريطانية في مقاطعة كورسك من أجل تشجيع الحلفاء الغربيين الآخرين في كييف على زيادة الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، بحسب "تاس".



أوكرانيا تتصدى لهجوم جوي روسي

ميدانيا، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين إن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما روسيا أثناء الليل شمل هجوما على العاصمة كييف، مضيفة أنها دمرت 11 طائرة مسيرة هي جميع ما أطلقت موسكو.



من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال الليل



أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت، خلال اليوم الماضي، 156 قذيفة على بلدات المقاطعة، ما أدى لتضرر عدد من المنازل والسيارات.



بدوره، أعلن حاكم مقاطعة أوريول الروسية، أندريه كليتشكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.