على وقع الرفض الاسرائيلي.. اتصالات دولية تحضيرا لزيارة عباس إلى غزة

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أعلنت السلطة الفلسطينية، الأحد، عن قيامها بتحركات واتصالات دولية، تحضيرا لتوجه الرئيس، محمود عباس، وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وتأتي الزيارة للتضامن مع أهل غزة الذين يعيشون في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر وللتأكيد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية" وبهدف "العمل على استعادة الوحدة الوطنية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وذكرت الوكالة أن الاتصالات تتم بين السلطة الفلسطينية و"الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحادين الأوروبي والأفريقي (...) من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك".