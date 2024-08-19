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عربي-دولي
صحيفة تكشف: الحزب الديمقراطي الأميركي يؤيد قيام دولة فلسطين
Lebanon 24
19-08-2024
|
04:40
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الحزب الديمقراطي الأميركي أكد في برنامجه الجديد دعمه لإسرائيل في الحرب ضد حركة "حماس"، وفي الوقت نفسه دعمه قيام دولة فلسطين المستقلة.
وتابعت الصحيفة: "قدم الديمقراطيون، مساء أمس الأحد، برنامجهم الحزبي. وفي الوثيقة أكد الديمقراطيون دعمهم لإسرائيل في الحرب ضد (حماس)، إضافة إلى حل الدولتين الذي (يدعم حق الفلسطينيين في العيش بحرية وأمن في دولتهم المستقلة القابلة للحياة)".
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وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة لا تشير إلى حظر الأسلحة على إسرائيل، لكنها تؤكد الدعم الديمقراطي لاتفاق وقف إطلاق نار "فوري" يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن. ومن المتوقع أن يتم التصويت على الوثيقة المكونة من 92 صفحة من قبل المندوبين مساء اليوم الاثنين. في الوقت نفسه، ستوقع الديمقراطيون أن يتم اعتماد البرنامج بالشكل الذي كتب به.
(روسيا اليوم)
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