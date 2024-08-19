Advertisement

عربي-دولي

التوتر يتصاعد.. القوات البحرية التايوانية تنصب 13 منظومة أميركية للدفاع الجوي

Lebanon 24
19-08-2024 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1236183-638596709668195499.png
Doc-P-1236183-638596709668195499.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القوات البحرية التايوانية نصب 13 منظومة بحرية أميركية للدفاع الجوي من طراز "Phalanx Block 1B" على سفنها الحربية.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تايبيه تايمز"، حيث أشارت الصحيفة، نقلا عن مصدر في القوات المسلحة بالجزيرة، إلى أن تكلفة هذه الأنظمة بلغت 314.67 مليون دولار، وتخضع ثمانية من تلك الأنظمة الإضافية حاليا للتحديث في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتم تسليمها إلى القوات المسلحة التايوانية قبل نهاية العام.
Advertisement

وPhalanx Block 1B هو نظام مدفعي قادر على إطلاق 4500 طلقة في الدقيقة على أهداف على مسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر. (روسيا اليوم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:49 | 2024-08-19
08:42 | 2024-08-19
08:26 | 2024-08-19
08:20 | 2024-08-19
08:09 | 2024-08-19
08:00 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24