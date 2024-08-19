التوتر يتصاعد.. القوات البحرية التايوانية تنصب 13 منظومة أميركية للدفاع الجوي

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أعلنت القوات البحرية التايوانية نصب 13 منظومة بحرية أميركية للدفاع الجوي من طراز "Phalanx Block 1B" على سفنها الحربية.جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تايبيه تايمز"، حيث أشارت الصحيفة، نقلا عن مصدر في القوات المسلحة بالجزيرة، إلى أن تكلفة هذه الأنظمة بلغت 314.67 مليون دولار، وتخضع ثمانية من تلك الأنظمة الإضافية حاليا للتحديث في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتم تسليمها إلى القوات المسلحة التايوانية قبل نهاية العام.وPhalanx Block 1B هو نظام مدفعي قادر على إطلاق 4500 طلقة في الدقيقة على أهداف على مسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر. (روسيا اليوم)