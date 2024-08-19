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عربي-دولي

بعد هجوم كورسك.. مساعد بوتين: لا حوار مع أوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2024 | 06:49
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أكد الكرملين أنه "لن يتحاور" مع أوكرانيا بسبب هجومها داخل منطقة كورسك الروسية الذي دخل أسبوعه الثاني.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية لمحطة "راشن شوت" عبر تلغرام: "في المرحلة الراهنة ونظرا إلى هذه المغامرة، لن نتحاور"، مضيفا: "سيكون من غير المناسب بتاتا الدخول في عملية تفاوضية". (سكاي نيوز)
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