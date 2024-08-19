بعد هجوم كورسك.. مساعد بوتين: لا حوار مع أوكرانيا

أكد الكرملين أنه "لن يتحاور" مع أوكرانيا بسبب هجومها داخل منطقة كورسك الروسية الذي دخل أسبوعه الثاني.



وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية لمحطة "راشن شوت" عبر تلغرام: "في المرحلة الراهنة ونظرا إلى هذه المغامرة، لن نتحاور"، مضيفا: "سيكون من غير المناسب بتاتا الدخول في عملية تفاوضية". (سكاي نيوز)

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