Advertisement

عربي-دولي

حصيلة شهداء غزة تخطّت 40 ألفا

Lebanon 24
19-08-2024 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1236193-638596722964085312.png
Doc-P-1236193-638596722964085312.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من تشرين الاول إلى40139 شخصا، والمصابين إلى 92743.

وقالت صحة غزة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ318 على القطاع إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و 134 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
Advertisement

وأضافت "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:49 | 2024-08-19
08:42 | 2024-08-19
08:26 | 2024-08-19
08:20 | 2024-08-19
08:09 | 2024-08-19
08:00 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24