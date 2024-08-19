حصيلة شهداء غزة تخطّت 40 ألفا

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أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من تشرين الاول إلى40139 شخصا، والمصابين إلى 92743.وقالت صحة غزة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ318 على القطاع إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و 134 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأضافت "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (روسيا اليوم)