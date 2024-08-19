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عربي-دولي

خوفًا من التقدم الروسي.. أوكرانيا تصدر أوامر إجلاء عاجلة وإلزامية

Lebanon 24
19-08-2024 | 07:34
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أصدرت السلطات الأوكرانية المحلية "أمر إجلاء إلزاميا"، الإثنين، للعائلات التي لديها أطفال في مدينة بوكروفسك شرقي البلاد، والتي ما يزال يقطنها 53 ألف شخص.

وأوضح المسؤولون أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة لدرجة تجعل من الضروري على العائلات مغادرة المدينة والبلدات المجاورة الأخرى.
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كانت القوات الروسية تتقدم نحو بوكروفسك منذ أشهر.

وأعلن الجيش الروسي، الإثنين، السيطرة على بلدة جديدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في منطقة كورسك الروسية الحدودية حيث ينفذ هجوما غير مسبوق منذ نحو أسبوعين.

وقال زيلينسكي تعقيبا على الهجوم المباغت الذي شنته القوات الأوكرانية عبر الحدود في 6 أغسطس "نحقق أهدافنا"، بعدما قال الأحد إن الهجوم يرمي إلى إقامة "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن موسكو ليست مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي في ظل هجوم كييف على منطقة كورسك الروسية، لكن روسيا لن تسحب مقترحاتها السابقة للسلام.

وأضاف أوشاكوف "في هذه المرحلة، ونظرا لهذه المغامرة كورسك، لن نتفاوض". (سكاي نيوز عربية)
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