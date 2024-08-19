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عربي-دولي

سيّدة ألقت بنفسها من "توك توك"... السائق تحرّش بها

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:09
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شهدت القاهرة واقعة تحرش جديدة، حيث ألقت سيدة بنفسها من "توك توك" بعدما تحرش السائق بها ما أدى إلى إصابتها بعدة كسور وكدمات.

وقامت السلطات بإجراء التحريات، حيث أمكن تحديد وتوقيف سائق "التوك توك"، وتم ضبط المركبة المستخدمة في حادثة التحرش.
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وبمواجهته اعترف السائق بارتكابه الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. (العربية)
 
 
 

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