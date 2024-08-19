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عربي-دولي

لتطوير العلاقات بين البلدين.. رئيس الوزارء الصينيّ يزور موسكو

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:20
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أعلنت الحكومة الروسية أن رئيس الوزارء الصيني لى تشيانغ سيجري زيارة إلى روسيا ستستمر من الـ20 وحتى الـ22 من آب الجاري، بدعوة من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وجاء في بيان الحكومة الروسية: "سيبحث الطرفان القضايا الراهنة وتطوير العلاقات الروسية الصينية في إطار الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي".
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وأضاف البيان: "سيبحث الجانبان التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، والمشاريع المشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والنقل وغيرها من المجالات".

ومن المقرر أن تشمل الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقات الحكومية، والمشتركة بين الإدارات. (روسيا اليوم)

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