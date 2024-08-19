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وفاة 3 أطفال حديثي الولادة إثر حريق داخل مستشفى في مصر

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:42
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لقي 3 أطفال حديثي الولادة مصرعهم اليوم الاثنين، جراء اندلاع حريق داخل حضانة في البلينا في محافظة سوهاج في مصر.

وعقب تلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج إخطارا بالواقعة تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق وإخماده، وتحرير محضر بالواقعة، وفقا لوسائل إعلام مصرية. (العربية)
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