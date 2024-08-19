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عربي-دولي

بوتين يُصدر مرسوماً جديداً... على ماذا ينصّ؟

Lebanon 24
19-08-2024 | 09:16
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أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يمنح الأجانب ممن يشاطرون روسيا قيمها الأخلاقية والروحية التقليدية الإقامة على الأراضي الروسية، ويعفيهم من فحوص اللغة الروسية.

وينص المرسوم على حق الأجانب في التقدم بطلب الإقامة المؤقتة في روسيا خارج نظام الحصص الذي يحدد عدد الأجانب الذين تحق لهم الإقامة حسب جنسياتهم، ومن دون الخضوع لفحوص اللغة الروسية التي تقتضيها تشريعات الهجرة في روسيا.
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ويكلف المرسوم وزارة الخارجية الروسية بتحديد قائمة الدول التي تتبنى ما يسمى بـ"القيم الليبرالية الجديدة" التي تتعارض مع الأخلاقيات التقليدية.

وبموجب المرسوم، سيتاح للأجانب اللاجئين إلى روسيا هربا من سياسات دولهم المنافية للقيم التقليدية للشعوب، الحصول على "الإقامة المؤقتة"، كما ستمنحهم الخارجية الروسية تأشيرات دخول مدتها ثلاثة أشهر. (روسيا اليوم)
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