"أسبيدس": تمكنا من مرافقة وحماية أكثر من 300 سفينة تجارية في البحر الأحمر

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أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" أن أصولها الحربية تمكنت من مرافقة وحماية أكثر من 300 سفينة تجارية وتأمين عبورها بنجاح في منطقة عملياتها في البحر الأحمر، غرب اليمن، خلال 6 أشهر منذ إطلاق عمليتها البحرية.وأشارت إلى أن قطعها الحربية تمكنت خلال الفترة من تدمير 17 طائرة من دون طيار، وقارب مُسيّر، و4 صواريخ باليستية. (العربية)