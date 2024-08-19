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"أسبيدس": تمكنا من مرافقة وحماية أكثر من 300 سفينة تجارية في البحر الأحمر

Lebanon 24
19-08-2024 | 09:47
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أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" أن أصولها الحربية تمكنت من مرافقة وحماية أكثر من 300 سفينة تجارية وتأمين عبورها بنجاح في منطقة عملياتها في البحر الأحمر، غرب اليمن، خلال 6 أشهر منذ إطلاق عمليتها البحرية.
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وأشارت إلى أن قطعها الحربية تمكنت خلال الفترة من تدمير 17 طائرة من دون طيار، وقارب مُسيّر، و4 صواريخ باليستية. (العربية)
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