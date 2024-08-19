الفيضانات أهلكت اليمن.. كم بلغت حصيلة العائلات المتضرّرة؟

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أعلنت الأمم المتحدة عن تضرر أكثر من 38 ألف أسرة بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت اليمن خلال الأسابيع الماضية، متوقعة استمرار الطقس القاسي حتى أيلول.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر منصة "إكس": "على مدى الأسابيع الماضية، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة النطاق في إتلاف منازل وملاجئ المجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً، وبعضها لا يمكن إصلاحه".وأضاف: "تأثرت البنية التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والطرق والمرافق الصحية. كما جرف النزاع سبل العيش التي كانت معلقة بخيط رفيع".وذكر أن "عدد الأسر المتضررة خلال شهر أغسطس نحو 19575 أسرة في حجة والحديدة، و9769 أسرة في مأرب، و5321 أسرة في تعز، 3620 أسرة في صعدة، ليصل إجمالي الأسر المتضررة إلى 38285 أسرة (ما يقرب من 268000 شخص)". (روسيا اليوم)