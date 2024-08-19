الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق بطول 1.5 كيلومتر في خان يونس (فيديو وصور)

🔴 #عاجل
تدمير نفق تحت الأرض بطول ما يقارب الكيلومتر ونصف ووسائل قتالية
⭕️🔻 أقدمت القوات المقاتلة للواء 7 بتوسيع هجماتها في قطاع غزة لخانيونس خلال الساعات الأخيرة، متجهة نحو أطراف دير البلح. بحيث نفذ المقاتلون عمليات تصفية للمخربين وتدمير مجمعات قتالية فوق الأرض وتحتها. وخلال… pic.twitter.com/8wVye7ju3c
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 19, 2024
🔴 #عاجل
تدمير نفق تحت الأرض بطول ما يقارب الكيلومتر ونصف ووسائل قتالية
⭕️🔻 أقدمت القوات المقاتلة للواء 7 بتوسيع هجماتها في قطاع غزة لخانيونس خلال الساعات الأخيرة، متجهة نحو أطراف دير البلح. بحيث نفذ المقاتلون عمليات تصفية للمخربين وتدمير مجمعات قتالية فوق الأرض وتحتها. وخلال… pic.twitter.com/8wVye7ju3c