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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق بطول 1.5 كيلومتر في خان يونس (فيديو وصور)

Lebanon 24
19-08-2024 | 11:27
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أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق في خان يونس بقطاع غزة طوله 1.5 كيلومتر، زاعما أنه تم استخدامه من قبل حركة حماس لتخزين الأسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "وسعت قوات اللواء السابع عملياتها في قطاع غزة إلى منطقة خان يونس وأطراف دير البلح. وتقوم القوات بالقضاء على الإرهابيين وتدمير مجمعات قتالية فوق وتحت الأرض".

وأضاف: "في أحد هذه المجمعات، عثرت قوات الكتيبة 603 على عشرات الصواريخ والقاذفات والعديد من الصواريخ المضادة للدبابات".

وتابع البيان: "بتوجيهات استخباراتية، عثرت قوات الكتيبة 603 ووحدة ياهالوم على مسار نفق تحت الأرض بطول كيلومتر ونصف تقريبا ودمرته. وعلى طول مسار النفق، تم تحديد مجمع نشاط لإرهابيي حماس حيث تم العثور على أسلحة ومتفجرات ومعدات للإقامة الطويلة الأمد استخدمها الإرهابيون الذين غادروا المجمع عند وصول القوات". (روسيا اليوم)
 
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