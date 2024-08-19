بلينكن يطالب نتنياهو بالاستمرار بالمفاوضات للوصول إلى صفقة

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طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل، اليوم الاثنين، مواصلة التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمهيداً للوصول إلى صفقة في هذا الشأن.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تستمر المفاوضات نحو التوصل إلى صفقة، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مصدر.وأضاف المصدر أن بلينكن ناقش مع نتنياهو بعض القضايا المتعلقة بصفقة الرهائن والتي يجري مناقشتها حاليا من قبل فرق العمل في الدوحة والقاهرة.