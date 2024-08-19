بعد اغتياله بطهران.. استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي في غزة

استشهد عدد من مرافقي ومعاوني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية في قطاع غزة، وفق ما أعلنته قناة الأقصى التابعة لحركة حماس.

Advertisement

وقالت القناة، أن المرافقين والمعاونين استشهدوا في قصف إسرائيلي "غادر قرب منزل أبو العبد في مخيم الشاطئ قبل قليل".إلى ذلك، أفادت شبكة قدس" الإخبارية باستشهاد 9 اشخاص بينهم 6 من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في القصف الإسرائيلي. (روسيا اليوم)