إسرائيل تستدعي جنود احتياط بعد إعفائهم من الخدمة

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شرع الجيش الإسرائيلي الاثنين، في استدعاء جنود الاحتياط الذين تم إعفاؤهم من الخدمة، وذلك بناء على توجيه من وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت.وبحسب بيان مشترك للجيش الإسرائيلي ومكتب وزير الحرب الإسرائيلي، فإن ذلك يأتي "بعد تقييم الوضع ونطاق نشاط القوات النظامية وقوات الاحتياط، وكجزء من العملية التي يخطط لها جيش الدفاع الإسرائيلي لزيادة عدد الأفراد الذين يخدمون".ووفق البيان، بدأ الجيش الإسرائيلي توجيه الاستدعاءات للمعنيين، والذين خدموا في التشكيلات الأساسية، لافتا إلى أن المناسبين للعودة إلى صفوف الجيش، سيتم تكليفهم بالخدمة في الوحدات المختلفة حسب الحاجة.وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على جنود الاحتياط. وفي الأيام الأولى من الحرب، استدعت إسرائيل الغالبية العظمى من جنود الاحتياط البالغ عددهم 465 ألف جندي حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. (الحرة)