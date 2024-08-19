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"الأمر عاجل".. إسرائيل توافق على خطة تطعيم ضد "شلل الأطفال" في غزة

Lebanon 24
19-08-2024 | 16:49
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وافقت إسرائيل على دعم جهود تطعيم سكان غزة ضد شلل الأطفال، بعدما سجّل القطاع المحاصر، أول إصابة بالمرض منذ 25 عاما، وفق ما أكده وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
 
وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب "نعمل مع الحكومة الإسرائيلية على ذلك، وأعتقد أنه سيكون بإمكاننا المضي قدما بخطة للقيام بالأمر خلال الأسابيع المقبلة. الأمر عاجل. إنه حيوي".
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بلينكن الذي لم يتطرّق إلى آلية تنفيذ حملة التلقيح، قال إنه أجرى نقاشا "مفصّلا" عن الأوضاع الإنسانية في غزة مع وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت.
 
وقال "نشاطر بشدة القلق بشأن إمكان ظهور شلل الأطفال مجددا، ونحن نعمل على خطة مفصّلة للتأكد من أن أولئك الذين يحتاجون إلى تلقيح ضده يمكنهم الحصول على لقاح".

وتقول الأمم المتحدة إنها وضعت خطة مفصّلة لتطعيم الأطفال في قطاع غزة، في حملة يمكن ان تبدأ هذا الشهر. لكن الخطة تتطلّب تعليق الأعمال القتالية.

وأسوة بدعوة منظمة الصحة العالمية واليونيسف، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "هدنتين إنسانيتين من 7 أيام"، لتلقيح أكثر من 640 ألف طفل دون العاشرة ضد شلل الأطفال، بعد رصد الفيروس في مياه الصرف الصحي في القطاع المدمر. (الحرة)

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