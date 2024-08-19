29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مصر تسجل رقمًا تاريخيًا في "الأموال الساخنة"
Lebanon 24
19-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استطاعت مصر جذب نحو 24 مليار دولار من "الأموال الساخنة"، كما يطلق عليها البعض في أذون الخزانة المحلية، خلال 3 أشهر من تحرير سعر الصرف، مسجلة رقما تاريخيا.
وارتفعت الاموال الساخنة إلى نحو 37.45 مليار دولار بنهاية أيار الماضي من 13.72 مليار دولار بنهاية كانون الثاني الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.
Advertisement
وعادت الأموال الساخنة تدريجيا للتدفق على مصر مجددا بعد إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في آذار الماضي، لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، وفقا لموقع "مصراوي".
وارتفع سعر الدولار خلال الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف بنحو 60% مقابل الجنيه ليقفز من 30.94 جنيه في 5 آذار إلى قرب 50 جنيها خلال أول يوم من التعويم فيما سجل خلال تعاملات البنوك اليوم 48.76 جنيه لكل دولار. (روسيا اليوم)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من دون زوجها.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها وتُثير الجدل مع هذا الشاب! (صور)
Lebanon 24
من دون زوجها.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها وتُثير الجدل مع هذا الشاب! (صور)
02:20 | 2024-08-19
19/08/2024 02:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. نجمة "ستار أكاديمي" اللبنانية برشاقة لافتة بعد أقل من شهر من وضعها مولودتها الأولى (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. نجمة "ستار أكاديمي" اللبنانية برشاقة لافتة بعد أقل من شهر من وضعها مولودتها الأولى (صور)
03:14 | 2024-08-19
19/08/2024 03:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه من فرنسا... ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بعطلتها الصيفيّة (صور)
Lebanon 24
بالمايوه من فرنسا... ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بعطلتها الصيفيّة (صور)
06:19 | 2024-08-19
19/08/2024 06:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
Lebanon 24
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
13:14 | 2024-08-19
19/08/2024 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟
Lebanon 24
إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟
13:48 | 2024-08-19
19/08/2024 01:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2024-08-20
بسبب احتجاجات غزة.. رفع الإجراءات التأديبية عن معظم طلاب جامعة كولومبيا
01:53 | 2024-08-20
بالصور بعد قصف "حزب الله" المكثف.. هذا ما تشهده إسرائيل الآن
01:46 | 2024-08-20
فقدان رجل أعمال بريطاني بارز بعد غرق يخت فاخر قبالة صقلية
01:39 | 2024-08-20
مشهد مرعب.. المحيط الأطلسي يبتلع "منزل الأحلام" في غمضة عين فهل من إصابات؟ (فيديو)
01:30 | 2024-08-20
6 أحداث سيتم مراقبتها في المؤتمر الوطني الديمقراطي
01:27 | 2024-08-20
إغلاق حساب باسم يوسف على "إكس" بسبب تغريدة.. ماذا قال فيها؟
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
20/08/2024 09:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
20/08/2024 09:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
20/08/2024 09:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24