مصر تسجل رقمًا تاريخيًا في "الأموال الساخنة"

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استطاعت مصر جذب نحو 24 مليار دولار من "الأموال الساخنة"، كما يطلق عليها البعض في أذون الخزانة المحلية، خلال 3 أشهر من تحرير سعر الصرف، مسجلة رقما تاريخيا.وارتفعت الاموال الساخنة إلى نحو 37.45 مليار دولار بنهاية أيار الماضي من 13.72 مليار دولار بنهاية كانون الثاني الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.وعادت الأموال الساخنة تدريجيا للتدفق على مصر مجددا بعد إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في آذار الماضي، لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، وفقا لموقع "مصراوي".وارتفع سعر الدولار خلال الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف بنحو 60% مقابل الجنيه ليقفز من 30.94 جنيه في 5 آذار إلى قرب 50 جنيها خلال أول يوم من التعويم فيما سجل خلال تعاملات البنوك اليوم 48.76 جنيه لكل دولار. (روسيا اليوم)