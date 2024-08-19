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عقبتان رئيسيتان أمام مفاوضات غزّة.. ما هما؟

Lebanon 24
19-08-2024 | 17:27
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أعلن موقع "أكسيوس" الأميركي عن وجود "عقبتين رئيسيتين" أمام المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ هجوم 7 تشرين الأول.
وأوضح المصدر: "عقبتان رئيسيتان في المحادثات: أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على ممر فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، والثانية إنشاء آلية لمنع تهريب الأسلحة من جنوب غزة إلى الشمال"، مشيراً إلى أن "حركة حماس ترفض المطلبين".
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وأضاف: "الجانب الإسرائيلي قدم خلال المحادثات، بناء على أوامر رئيس الوزراء نتنياهو، خريطة أظهرت أن إسرائيل قلصت بعض قواتها ولكنها ما تزال تنشرها على طول ممر فيلاديلفيا. رفض المصريون هذه الخطة".
وتابع: "نتنياهو أخبر بلينكن أنه ينوي إرسال رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي إلى قمة أخرى في القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".
وأبرز "أكسيوس" أن "نتنياهو يرفض إعطاء مفاوضيه مساحة كافية لإبرام صفقة".
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