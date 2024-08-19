عقبتان رئيسيتان أمام مفاوضات غزّة.. ما هما؟

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أعلن موقع "أكسيوس" الأميركي عن وجود "عقبتين رئيسيتين" أمام المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ هجوم 7 تشرين الأول.وأوضح المصدر: "عقبتان رئيسيتان في المحادثات: أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على ممر فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، والثانية إنشاء آلية لمنع تهريب الأسلحة من جنوب غزة إلى الشمال"، مشيراً إلى أن "حركة حماس ترفض المطلبين".وأضاف: "الجانب الإسرائيلي قدم خلال المحادثات، بناء على أوامر رئيس الوزراء نتنياهو، خريطة أظهرت أن إسرائيل قلصت بعض قواتها ولكنها ما تزال تنشرها على طول ممر فيلاديلفيا. رفض المصريون هذه الخطة".