Advertisement

عربي-دولي

كييف: القوات الروسية تحقّق تقدّماً في شرق أوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2024 | 18:25
A-
A+
Doc-P-1236405-638597141417049458.jpg
Doc-P-1236405-638597141417049458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش الأوكراني إنّ "قواته تعرضت لعشرات الهجمات من القوات الروسية، الاثنين، في أنحاء بلدتي توريتسك وبوكروفسك في شرق أوكرانيا حيث تحقّق موسكو تقدماً على حساب القوات الأوكرانية المحاصرة".

وأضاف الجيش في بيان أن "القوات الروسية هاجمت القوات الأوكرانية 21 مرة على مدار اليوم في منطقة توريتسك، مع استمرار بعض الهجمات بعد حلول الليل".
Advertisement

وأكد أنه "وقع 63 اشتباكاً في أنحاء بوكروفسك، وهي مركز لوجستي. وجبهة بوكروفسك هي المنطقة التي تشهد أشد المعارك في شرق أوكرانيا حيث وردت أنباء عن وقوع عدد قياسي من الاشتباكات الأسبوع الماضي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:20 | 2024-08-19
23:10 | 2024-08-19
23:06 | 2024-08-19
23:00 | 2024-08-19
20:16 | 2024-08-19
19:41 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24