كييف: القوات الروسية تحقّق تقدّماً في شرق أوكرانيا

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قال الجيش الأوكراني إنّ "قواته تعرضت لعشرات الهجمات من القوات الروسية، الاثنين، في أنحاء بلدتي توريتسك وبوكروفسك في شرق أوكرانيا حيث تحقّق موسكو تقدماً على حساب القوات الأوكرانية المحاصرة".وأضاف الجيش في بيان أن "القوات الروسية هاجمت القوات الأوكرانية 21 مرة على مدار اليوم في منطقة توريتسك، مع استمرار بعض الهجمات بعد حلول الليل".وأكد أنه "وقع 63 اشتباكاً في أنحاء بوكروفسك، وهي مركز لوجستي. وجبهة بوكروفسك هي المنطقة التي تشهد أشد المعارك في شرق أوكرانيا حيث وردت أنباء عن وقوع عدد قياسي من الاشتباكات الأسبوع الماضي".