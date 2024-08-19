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حمدان: حماس لا تحتاج إلى مفاوضات جديدة

Lebanon 24
19-08-2024 | 18:50
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انتقد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اقتراحا محدثا بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إنه "يثير التباسات كثيرة" لأنه "ليست الورقة التي قدمت لنا وليست التي وافقت عليها حركة حماس".
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وأبلغ حمدان رويترز بأن حماس أكدت بالفعل للوسطاء بأنها لا تحتاج "إلى مفاوضات جديدة ولا أفكار جديدة وهناك مقترح وافقنا عليه ونحتاج إلى تطبيقه ويستند إلى مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا".

كما قال أن "التواصل مع السنوار له أدواته وآلياته وبالتأكيد الظروف الأمنية تترك أثرا على حرصنا على ألا يطاله العدو لكن هذه الاتصالات تتم بطريقة سلسة ومرضية وتحقق الهدف".
وتابع: "السنوار كان مواكبا لعملية التفاوض وكان مباركا لها وكان شريكا في صناعة القرارات المتعلقة بها".
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