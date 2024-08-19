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عربي-دولي

واشنطن تحمّل طهران مسؤولية هجوم إلكتروني استهدف حملة ترامب

Lebanon 24
19-08-2024 | 19:03
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حمّلت وكالات استخبارات أميركية أمس الإثنين، إيران المسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب وتمّ الكشف عنه في العاشر من آب الجاري.
وقال مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية "أو دي أن آي" ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف. بي. آي" ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية "سي. آي. إس. إيه" في بيان مشترك: "لقد رصدنا أنشطة أكثر عدوانية من جانب إيران في هذه الدورة الانتخابية (..) وهذا يشمل الأنشطة التي تمّ الإبلاغ عنها مؤخراً والرامية لتقويض حملة الرئيس السابق ترامب والتي تنسبها وكالات الاستخبارات إلى إيران".
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