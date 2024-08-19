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ملك المغرب عفا عن آلاف المزارعين في قضايا "القنّب الهندي"

Lebanon 24
19-08-2024 | 19:41
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قالت وكالة المغرب العربي للأنباء أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر عفواً عن أكثر من 4800 شخص من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي".

وأوضح المصدر أنه "بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصاً".
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وأضاف: "وبنفس المناسبة تفضل الملك بإسباغ عفوه على 4831 شخصاً المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنّب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو".
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