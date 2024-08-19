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عربي-دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار غزيرة جرّاء الإعصار غايمي في الصين

Lebanon 24
19-08-2024 | 20:16
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تأكّد، الإثنين، مصرع 50 شخصاً على الأقل بعد عمليات بحث وإنقاذ أُطلقت في أعقاب الإعصار غايمي، الذي ضرب وسط الصين في أواخر تموز، وفق الإعلام الرسمي.

وأوردت محطة "سي سي تي في" الرسمية أن "15 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين في مدينة زيكتشينغ الواقعة في مقاطعة هونان".
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وأفادت المحطة بأن "كل القرى الإدارية الواقعة في المناطق التي ضربتها الكارثة في مدينة زيكتشينغ أنجزت على نحو أولي فتح الطرق وإعادة ربط شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه".

ولفتت إلى أن "السكان المتضررين أعيدوا إلى مناطقهم" وإلى أن "أعمال إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الكارثة جارية".
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