هاريس: سنقاتل من أجل المُثُل العزيزة علينا

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ظهرت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس على نحو مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب، مساء الإثنين، حيث تعهدت بهزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني.وقالت هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، في تصريحات موجزة أثارت هتافات من الحشد: "نحن ممتنون إلى الأبد"، للرئيس جو بايدن.وتابعت: "سيكون هذا أسبوعا رائعا وأريد أن أبدأ بالاحتفاء برئيسنا الرائع جو بايدن. جو، شكرا لك على قيادتك التاريخية وعلى خدمتك أمتنا مدى الحياة".وأضافت: "دعونا نناضل من أجل المثل العليا التي نعتز بها ودعونا نتذكر دائما أنه عندما نناضل نفوز!". وبعدها، غادرت المسرح وسط تصفيقات حارة. (سكاي نيوز)