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عربي-دولي
فرار جندي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية
Lebanon 24
20-08-2024
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أفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن جنديا من كوريا الشمالية انشق وفر إلى كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.
وذكرت الوكالة أن الجندي عبر الحدود إلى مقاطعة جوسونغ على الساحل الشرقي المتاخم لكوريا الشمالية.
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ولم يتضح ما إذا كان الجندي عبر الحدود البرية الشديدة الحراسة. ولم تؤكد وزارة الدفاع التقرير حتى الآن.
وفر أحد سكان كوريا الشمالية إلى الجنوب هذا الشهر على الساحل الغربي.
ويعد انشقاق الكوريين الشماليين وفرارهم عبر الحدود محفوفا بالمخاطر ونادرا نسبيا، لذا يشق معظم الهاربين طريقهم إلى الجنوب عبر الصين أو دول أخرى.
(سكاي نيوز)
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