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أوكرانيا تسيطر على أكثر من 1250 كيلومتراً مربعاً و92 بلدة في روسيا

Lebanon 24
19-08-2024 | 23:50
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سيطرت قوات كييف على أكثر من 1250 كلم مربعا و92 بلدة في منطقة كورسك الروسية، التي تشهد هجوما غير مسبوق منذ السادس من آب، وفق ما أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام سفراء أوكرانيين في كييف إن "المقاتلين الأوكرانيين يواصلون عملياتهم الدفاعية في منطقة كورسك. حتى الآن، سيطرت قواتنا على أكثر من 1250 كلم مربعا من أراضي كورسك و92 بلدة".
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وألحق توغل أوكرانيا في منطقة كورسك أضرارا بجسر ثالث الاثنين، فيما أعلن زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث ينفذ هجوما غير مسبوق منذ نحو أسبوعين.

وقال زيلينسكي تعقيبا على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية عبر الحدود في 6 آب "نحقق أهدافنا"، بعدما قال الأحد إن الهجوم يرمي إلى إقامة "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا.

وأرسلت كييف قوات عبر الحدود في السادس من آب، في أكبر هجوم منذ بدء العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في شباط 2022.

وأعلنت كييف أنّ الهجوم على الأراضي الروسية يهدف إلى إجبار موسكو على التفاوض بناء على شروط "منصفة" في وقت توجه القوات الأوكرانية صعوبات على الجبهة الشرقية.

وبعد فترة وجيزة من إعلان زيلينسكي، أدلى القائد الأعلى للقوات المسلّحة الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي بتصريح مماثل. وقال "نحقّق نتائج جديدة في منطقة كورسك وقمنا بتجديد مخزون التبادل (الأسرى)".

وتقول كييف إنها سيطرت على أكثر من 80 تجمعا سكنيا ضمن مساحة تزيد عن 1150 كيلومترا مربعا منذ بدء التوغل المباغت في السادس من آب، في أكبر غزو لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية. (سكاي نيوز)
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