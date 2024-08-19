Advertisement

عربي-دولي

بايدن: ترامب تسبب في تحويل أميركا لدولة فاشلة

Lebanon 24
19-08-2024 | 23:59
A-
A+
Doc-P-1236452-638597342619389788.jpg
Doc-P-1236452-638597342619389788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة له خلال المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي في شيكاغو، على أنه لا مكان للعنف والكراهية في الولايات المتحدة.
 
وحث الناخبين على حماية الديمقراطية، مضيفاً أن أميركا تمر في مفترق طرق ولحظات نادرة.
Advertisement

ودعا بايدن الأميركيين إلى الاستعداد للتصويت لكمالا هاريس ونائبها تيم والز. وقال:" نواجه مرحلة مفصلية، فالقرارات التي سنتخذها الآن ستحدد مصير أمتنا والعالم لسنوات مقبلة... نحن في معركة على روح الولايات المتحدة". 
 
إلى ذلك، تتطرق إلى عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قائلا إن اليمينيين المتطرفين رأوا فيه حليفا لهم. وأضاف أنه قرر الترشح للانتخابات السابقة بعدما رأى المتطرفين يتظاهرون ويحملون شعارات النازية.

كما ذكر أن : "ترامب قال إن هناك أناسا جيدين بين اليمينيين المتطرفين".
 
وأضاف: "ترامب تسبب في تحويل أميركا لدولة فاشلة". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2024-08-20
01:53 | 2024-08-20
01:46 | 2024-08-20
01:39 | 2024-08-20
01:30 | 2024-08-20
01:27 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24