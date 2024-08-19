بايدن: ترامب تسبب في تحويل أميركا لدولة فاشلة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة له خلال المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي في شيكاغو، على أنه لا مكان للعنف والكراهية في الولايات المتحدة.



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ودعا بايدن الأميركيين إلى الاستعداد للتصويت لكمالا هاريس ونائبها تيم والز. وقال:" نواجه مرحلة مفصلية، فالقرارات التي سنتخذها الآن ستحدد مصير أمتنا والعالم لسنوات مقبلة... نحن في معركة على روح الولايات المتحدة". وحث الناخبين على حماية الديمقراطية، مضيفاً أن أميركا تمر في مفترق طرق ولحظات نادرة.ودعا بايدن الأميركيين إلى الاستعداد للتصويت لكمالا هاريس ونائبها تيم والز. وقال:" نواجه مرحلة مفصلية، فالقرارات التي سنتخذها الآن ستحدد مصير أمتنا والعالم لسنوات مقبلة... نحن في معركة على روح الولايات المتحدة".

إلى ذلك، تتطرق إلى عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قائلا إن اليمينيين المتطرفين رأوا فيه حليفا لهم. وأضاف أنه قرر الترشح للانتخابات السابقة بعدما رأى المتطرفين يتظاهرون ويحملون شعارات النازية.



كما ذكر أن : "ترامب قال إن هناك أناسا جيدين بين اليمينيين المتطرفين".

وأضاف: "ترامب تسبب في تحويل أميركا لدولة فاشلة".