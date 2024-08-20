القوات الإسرائيلية تقتحم مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية

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داهمت القوات الإسرائيلية عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية واعتقلت عددا من المواطنين وقامت بأعمال تخريب واشتبكت مع مقاومين فلسطينيين.وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس وبلدة طمون، ترافقها جرافة عسكرية، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في المدينة.من جهتها أفادت جمعية "الهلال الأحمر" بإصابة 4 فلسطينيين بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام المدينة والبلدة.واعتقلت القوات الإسرائيلية شقيقين بعد مداهمة منزلهما في طمون.واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس ومخيم العين غربا.وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم المخيمين وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.وأشارت المصادر إلى أن جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في "حارة القرعان" داخل مخيم بلاطة، واعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنا فجر اليوم من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة جبع جنوب مدينة جنين، وتمركزت قرب مبنى البلدية، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.وأفادت وكالة شهاب بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم مقر حركة "فتح" في بلدة كفر عبوش بمدينة طولكرم وحطمت محتوياته. (روسيا اليوم)