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متى سيستقيل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من منصبه؟

Lebanon 24
20-08-2024 | 01:03
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قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في أحاديث مغلقة إنه إذا سارت إسرائيل بصفقة تؤدي إلى وقف الحرب لعدة أسابيع، فإنه سيستقيل من منصبه، بحسب ما أفادت منصة إعلامية إسرائيلية.

وقد قالت مصادر للمنصة الإعلامية الإسرائيلية على علم بموقف هاليفي إن "هذا القرار قد اتخذه هو ومسؤولون آخرون يتوقع أن يستقيلوا سوية معه".
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وكان هاليفي قد أقرّ، في وقت سابق، بتحمّله مسؤولية فشل الجيش الإسرائيلي في التصدي لعملية السابع من تشرين الأول 2023.

وأقر أنّ إسرائيل دفعت أثماناً باهظة وخسرت قادة ومقاتلين. (الميادين)
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