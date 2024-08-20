6 أحداث سيتم مراقبتها في المؤتمر الوطني الديمقراطي

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ينظر كثيرون إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي تجري فعالياته في شيكاغو، على أنه بمثابة اختبار للحزب ولحامل لوائه الجديد، نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.وتشير الصحيفة إلى 6 أشياء، تقول إنه يجب مراقبتها خلال هذا الأسبوع، أولها يتعلق بكيفية تقديم هاريس نفسها، إذ يعد خطابها فرصة لإظهار إلى أي مدى تنوي تشكيل هويتها السياسية الخاصة بها، وإظهار مدى اختلاف فترتها الرئاسية عن فترة بايدن.ثانيا: وحدة الحزب الديمقراطي، إذ يأمل الديمقراطيون أن يظل الحزب متحدا خلال أيام المؤتمر، وفي أذهانهم المؤتمر الخالي من الخلافات الذي نظمه المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الشهر الماضي، في ميلووكي.ثالثا: تسلُّم الراية من كلينتون، إذ من المقرر أن تتحدث مساء الاثنين، المرشحة الديمقراطية في الانتخابات السابقة، هيلاري كلينتون، والتي هزمها ترامب في عام 2016 عندما حاولت أن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة.وهي الخسارة التي قال بعض الديمقراطيين إنها كانت علامة على عدم رغبة الأميركيين في انتخاب امرأة لأعلى منصب في البلاد. والآن تسعى هاريس إلى كسر هذا الحاجز. وسوف يُنظر إلى كلينتون على أنها تسلم هاريس عصا القيادة.رابعا: ظهور بايدن الذي ربما يمثل له المؤتمر إحدى لحظاته الكبيرة الأخيرة على المسرح الأميركي.خامسا: الجيل القادم، ذلك أن الحزب الديمقراطي يملك مجموعة قوية من المرشحين الذين لم يرغبوا في منافسة بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب، وكان بعضهم يستعد للترشح في عام 2028 أو المنافسة على بطاقة المرشح الديمقراطي حال انسحاب بايدن.لكن السرعة التي تجمّع بها الحزب حول هاريس بعد أن أعلن بايدن انسحابه، منعتهم من الانضمام إلى المنافسة، وفي حال فوز هاريس في نوفمبر، فقد يكون عام 2028 صعبا أيضا.وأشارت الصحيفة إلى أن حاكم بنسلفانيا، جوش شابيرو، وحاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمر، وحاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، وحاكم إلينوي، جي بي بريتزكر، ووزير النقل، بيت بوتيجيج، أبرز المرشحين الديمقراطيين المحتملين في المستقبل للبيت الأبيض.وأخيرا: ترامب الذي لن يلتزم بالعادة التاريخية، المتعلقة بالصمت التام، خلال مؤتمر الحزب المنافس، وفق الصحيفة ذاتها.(الحرة)